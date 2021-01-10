Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Два ростовых мишки пришли голосовать на избирательный участок в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
10 Января 2021, 13:51
Два ростовых мишки пришли голосовать на избирательный участок в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде на избирательный участок пришли два ростовых мишки. Медведи хотели проголосовать, однако им это не удалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Членов избирательного участка №36 города Караганды удивили необычные избиратели. Две ростовые мишки пришли отдать свой голос. Однако их не допустили к выборам. Причины отказа объяснили в городской избирательной комиссии.

«Для того, чтобы проголосовать избиратель обязан предоставить документ, удостоверяющий личность, однако мишки не стали снимать маски. Поэтому члены избирательной комиссии не смогли выдать им бюллетени. Так как это противоречит закону и могло вызвать справедливые протесты со стороны наблюдателей», - пояснил председатель городской избирательной комиссии Аристотель Исагулов.


Карагандинская область   Регионы Казахстана   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области