Два резервиста Президентского кадрового резерва получили руководящие должности в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году на государственную службу поступили 370 человек. Из них 40% - в возрасте до 30 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по делам государственном службы Елена Степаненко на брифинге отметила, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, участников конкурсов стало больше. В департаменте полагают, что причиной положительной динамики во внесении изменений в «Правила поступления на государственную службу».

«В целях устранения дефицита кадров в местных исполнительных органах сельского уровня программа «С дипломом в село» распространена на государственных служащих. Так предполагается охватить должности главных и ведущих специалистов сельских акиматов», - добавила Е. Степаненко.

Она проинформировала, что в госорганах значительно снизился уровень сменяемости. За девять месяцев этого года он составил 3,6%. В то же время нестабильным остается состав госслужащих в управлении здравоохранения, координации занятости и социальных программ, индустриально-инновационного развития, в районах им. Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Кызылжарском.

«Средний возраст госслужащих составляет 40 лет. Средний стаж госслужбы – 10,6 лет при стаже работы в занимаемой должности – 4,7 лет. Сейчас 64% государственных служащих региона составляют женщины», - отметила Е. Степаненко.

Через внутренние конкурсы 78% служащих местных органов продвинулись по карьерной лестнице.

В области на руководящие должности - заместителя руководителя управления внутренней политики и руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог - назначены два резервиста Президентского молодежного кадрового резерва.

Зарубежное образование имеют 263 госслужащих, семь - выпускники программы «Болашак», 14 – Академии государственного управления при Президенте РК.



