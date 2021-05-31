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    13:11, 31 Май 2021 | GMT +6

    Два рейса задерживаются в аэропорту Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о задержке двух рейсов, передает МИА «Казинформ».

    «Рейс по направлению Нур-Султан - Туркестан задерживается до 20.10. По расписанию он должен был вылететь в 09.05. Задержка произошла из-за нехватки запланированных резервных воздушных судов, по техническим причинам», - сообщил пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.

    Также задерживается рейс авиакомпании SCAT из Нур-Султана в Алматы до 16.30 (запланированное время по расписанию 14.05) в связи с поздним прибытием воздушного судна.

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