Два рейса задерживаются в аэропорту Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сообщил о задержке двух рейсов, передает МИА «Казинформ».

«Рейс по направлению Нур-Султан - Туркестан задерживается до 20.10. По расписанию он должен был вылететь в 09.05. Задержка произошла из-за нехватки запланированных резервных воздушных судов, по техническим причинам», - сообщил пресс-секретарь аэропорта Анвар Шалекенов.



Также задерживается рейс авиакомпании SCAT из Нур-Султана в Алматы до 16.30 (запланированное время по расписанию 14.05) в связи с поздним прибытием воздушного судна.