Два региона лидируют по числу долгожителей в Казахстане

Составлен рейтинг регионов Казахстана по численности жителей в возрасте 100 лет и старше. На начало 2026 года в стране насчитывался 1321 долгожитель, передает Kazinform со ссылкой на Finprom.kz.

За год их численность увеличилась на 28,4%, или сразу на 293 человека: на начало 2025-го показатель составлял 1030 человек. Доля казахстанцев этого достойного возраста от общей численности населения также выросла: с 0,0051% до 0,0065%.

Женщин среди долгожителей почти в четыре раза больше

Среди казахстанских долгожителей заметно преобладают женщины. На начало 2026-го в стране насчитывалось 1039 женщин в возрасте от 100 лет — на 29,1% больше, чем годом ранее. Численность мужчин-долгожителей выросла на 26,2%, до 284 человек. В результате женщины составили 78,5% всех долгожителей страны, мужчины — 21,5%. Иными словами, на 10 мужчин старше 100 лет пришлось около 37 женщин того же возраста. Доля долгожительниц среди всего женского населения составила 0,0099%, а доля долгожителей среди мужчин — 0,0028%.

Большинство долгожителей проживают в городах. На начало 2026-го их численность достигла 953 человек, увеличившись за год на 32,2%. В сельской местности проживали 370 человек в возрасте от 100 лет — на 19,7% больше, чем годом ранее. Таким образом, на городское население пришлось 72% всех долгожителей Казахстана, на сельское — 28%. При этом и относительно численности соответствующего населения показатель оказался больше в городах: долгожители составили 0,007% среди городского населения против 0,005% среди сельского.

Отдельно стоит обратить внимание на следующий момент: между 2021 и 2022 годом в данных наблюдался резкий разрыв: общая численность долгожителей сократилась с 2720 до 316 человек, в том числе мужчин — с 1110 до 44 человек, женщин — с 1610 до 272 человек. Аналогичный разрыв наблюдался в городах и селах. Речь не обязательно идет о том, что в Казахстане в этот период действительно «закончились» долгожители, хотя в целом некоторое естественное сокращение численности населения столь почтенного возраста, с учетом пандемии коронавируса, могло произойти.

Однако дело также и в другом: такое резкое сокращение связано с пересчетом численности жителей страны на основании итогов Национальной переписи населения 2021 года. Согласно официальной методологии, текущие оценки на начало каждого года рассчитываются на базе итогов последней переписи: к ним ежегодно прибавляется численность родившихся и прибывших и вычитается численность умерших и выбывших. Таким образом, данные с 2022 года основаны уже на результатах последней переписи, тогда как показатели предыдущих лет рассчитывались от прежней переписной базы. Впрочем, влияние кризисных явлений, в том числе пандемии, к сожалению, всё ещё нельзя исключать.

Где в Казахстане проживает больше всего долгожителей

Географически долгожители распределены по Казахстану крайне неравномерно. На начало 2026 года почти каждый четвертый гражданин в возрасте от 100 лет проживал в Алматы: 304 человека, или 23% от всех долгожителей страны. Второе место занимала Костанайская область: 149 человек, или 11,3%. Далее следовали Жамбылская (88 человек, или 6,7%), Туркестанская (83 человека, или 6,3%) и Восточно-Казахстанская (82 человека, или 6,2%) области. Таким образом, только на эти пять регионов суммарно приходилось более половины — 53,5% — всех долгожителей страны. Меньше всего их насчитывалось в Мангистауской (11 человек), Улытауской (12 человек) и Атырауской (14 человек) областях.

Однако абсолютная численность долгожителей во многом зависит от размера населения региона, поэтому отдельно имеет смысл рассмотреть долю граждан старше 100 лет именно среди жителей их же области или города проживания, чтобы оценить самые «заслуженные» регионы. По этому показателю лидировала уже Костанайская область: люди в возрасте от 100 лет там составляли 0,0181% населения региона — почти в 2,8 раза больше, чем в среднем по Казахстану. Второе место занимал Алматы (0,0129%), третье — область Абай (0,0128%). Далее следовали Восточно-Казахстанская (0,0114%), Северо-Казахстанская (0,0107%) и Павлодарская (0,0098%) области.

Наименьшая доля долгожителей наблюдалась в Мангистауской области: 0,0013% от всего населения региона. В Атырауской области показатель составлял 0,0020%, в Кызылординской — 0,0022%, в Алматинской — 0,0029%, в Астане — 0,0032%.

Ранее сообщалось, что каждый шестой казахстанец к 2050 году будет старше 60 лет.