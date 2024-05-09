23:07, 08 Май 2024 | GMT +6
Два ребенка выпали из окон за полчаса - МЧС РК
Две девочки выпали из окон в Шахтинске и Семее. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых, передает агентство Kazinform.
Первый случай произошел в городе Шахтинск Карагандинской области. Из окна квартиры расположенного на 2 этаже пятиэтажного жилого дома выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.
Второй случай произошел в городе Семей, где также из окна квартиры 2-го этажа выпала и в тяжелом состоянии госпитализирована 3 летняя девочка. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.
МЧС РК напоминает:
- не оставляйте маленьких детей без присмотра;
- никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
- не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.