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    23:07, 08 Май 2024 | GMT +6

    Два ребенка выпали из окон за полчаса - МЧС РК

    скорая помощь
    Фото: Kazinform

    Две девочки выпали из окон в Шахтинске и Семее. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых, передает агентство Kazinform. 

    Первый случай произошел в городе Шахтинск Карагандинской области. Из окна квартиры расположенного на 2 этаже пятиэтажного жилого дома выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

    Второй случай произошел в городе Семей, где также из окна квартиры 2-го этажа выпала и в тяжелом состоянии госпитализирована 3 летняя девочка. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.

    МЧС РК  напоминает:

    • не оставляйте маленьких детей без присмотра;
    • никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений;
    • не разрешайте детям выходить на балкон без сопровождения взрослых.
    Теги:
    Семей МЧС Дети Карагандинская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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