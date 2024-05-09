Два ребенка выпали из окон за полчаса - МЧС РК

Две девочки выпали из окон в Шахтинске и Семее. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых, передает агентство Kazinform.

Первый случай произошел в городе Шахтинск Карагандинской области. Из окна квартиры расположенного на 2 этаже пятиэтажного жилого дома выпала двухлетняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали в больницу.

Второй случай произошел в городе Семей, где также из окна квартиры 2-го этажа выпала и в тяжелом состоянии госпитализирована 3 летняя девочка. В обоих случаях дети остались без присмотра взрослых.

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