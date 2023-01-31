Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии в Павлодаре пострадали два ребенка и женщина. Их доставили в медучреждения города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
30 января в 12:30 напротив дома 60/1 по улице Катаева столкнулись два автомобиля – «Mitsubishi Outlander» и «ВАЗ-21114».
«В результате ДТП пассажиры ВАЗа – дети 2020 и 2022 годов рождения – с различными травмами госпитализированы в больницу. По данному факту правоохранители проводят проверку, назначены необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Как уточнили в областной станции скорой помощи, помимо детей травмы получила 36-летняя женщина. Детей доставили в детскую областную больницу, женщину – в первую городскую.
Автотранспорт водворили на штрафную стоянку.
Фото: pavlodarnews.kz