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Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Павлодаре

31 Января 2023, 10:08
Два ребенка и женщина пострадали в ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В дорожно-транспортном происшествии в Павлодаре пострадали два ребенка и женщина. Их доставили в медучреждения города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

30 января в 12:30 напротив дома 60/1 по улице Катаева столкнулись два автомобиля – «Mitsubishi Outlander» и «ВАЗ-21114».

«В результате ДТП пассажиры ВАЗа – дети 2020 и 2022 годов рождения – с различными травмами госпитализированы в больницу. По данному факту правоохранители проводят проверку, назначены необходимые экспертизы», - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Как уточнили в областной станции скорой помощи, помимо детей травмы получила 36-летняя женщина. Детей доставили в детскую областную больницу, женщину – в первую городскую.

Автотранспорт водворили на штрафную стоянку.


Фото: pavlodarnews.kz

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