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    14:38, 04 Март 2021 | GMT +6

    Два реанимобиля использовали для транспортировки беременной женщины в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Первая карета скорой помощи по пути к 25-летней беременной женщине застряла в снежном перемёте. К ней сразу направили второй реанимобиль, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Два реанимобиля пришлось задействовать для госпитализации беременной женщины в Павлодарской области. Когда первая карета скорой помощи увязла в снегу, на помощь отправили второй автомобиль, - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи. - Вызов от 25-летней женщины на 34-й неделе беременности, которая почувствовала недомогание, поступил из села Береке в ночь с 3 на 4 марта. На место направили бригаду скорой помощи из села Калкаман», пояснили в областной станции скорой помощи.

    У пациентки диагностировали преэклампсию и решили госпитализировать. Но по пути в больницу реанимобиль застрял в снежном перемёте. Тогда диспетчер службы 103 срочно направила за женщиной медицинскую бригаду из Аксу.

    «Чтобы вторая машина тоже не увязла в снежной массе, пациентку пришлось переносить из первого автомобиля в пешем порядке. Медработники с женщиной на носилках преодолели около 400 метров и передали её коллегам из второй группы. В итоге её доставили в центральную городскую больницу Аксу», - добавили в станции скорой помощи.

    Операция по спасению беременной продлилась более трёх часов.


    Теги:
    Здравоохранение Погода Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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