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    14:13, 12 Март 2021 | GMT +6

    Два района на время отключат от холодной воды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в двух районах Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «16 марта с 9-ти до 20-ти часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Ауэзовском районе на территории микрорайона «Сайран» по улице Утеген батыра от проспекта Абая до улицы Жубанова», - сообщили в ГКП «Алматы су»

    17 марта с 9-ти до 18-ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Алмалинском районе, расположенных в контураз улиц Макатаева–Райымбека–Муратбаева–Есентайская и Макатаева–Гоголя–Муртбаева восточнее улицы Кожамкулова.

    Вводимые ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.


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    Алматы ЖКХ
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