Два района на время отключат от холодной воды в Алматы
«16 марта с 9-ти до 20-ти часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Ауэзовском районе на территории микрорайона «Сайран» по улице Утеген батыра от проспекта Абая до улицы Жубанова», - сообщили в ГКП «Алматы су»
17 марта с 9-ти до 18-ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Алмалинском районе, расположенных в контураз улиц Макатаева–Райымбека–Муратбаева–Есентайская и Макатаева–Гоголя–Муртбаева восточнее улицы Кожамкулова.
Вводимые ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.