Два района Алматы останутся без горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В двух районах Алматы часть домов временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Наурызбайского и Турксибского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц:

- с 19-го по 23-е июля — Остроумова – Дегдар – Красногорская;

- с 21-го июля по 9-е августа — Райымбека – Ашимова – Абая – Карьерная;

- с 21-го июля по 17-е августа — Гете – Майлина – Заславского – Новосибирская, Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя, Суюнбая – Бекмаханова.

- с 21-го июля по 18-е августа — Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, которые необходимы для минимизации рисков в процессах производства теплоэнергии в осенне-зимний период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».



