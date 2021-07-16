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    10:00, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Два района Алматы останутся без горячей воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В двух районах Алматы часть домов временно отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Наурызбайского и Турксибского района Алматы, будет ограничена в контурах улиц:

    - с 19-го по 23-е июля — Остроумова – Дегдар – Красногорская;

    - с 21-го июля по 9-е августа — Райымбека – Ашимова – Абая – Карьерная;

    - с 21-го июля по 17-е августа — Гете – Майлина – Заславского – Новосибирская, Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя, Суюнбая – Бекмаханова.

    - с 21-го июля по 18-е августа — Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга.

    «Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, которые необходимы для минимизации рисков в процессах производства теплоэнергии в осенне-зимний период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в ТОО «Алматинские тепловые сети».



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