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Два райцентра затопило талыми водами в Атырауской области

27 Февраля 2022 14:24
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Два райцентра затопило талыми водами в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Два районных центра оказались подтопленными талыми водами в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод ведутся в Индерском и Кызылкогинском районах Атырауской области. В районном центре Индербор глубина талых вод на части улиц достигла 30 сантиметров. Затопило и улицы села Жарсуат Индерского района. В откачке воды принимают участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям со специальной техникой.

Аварийно-спасательные работы по откачке талых вод ведутся и райцентре Миялы Кызылкогинского района. На улицах Карабалина и Аккуова села Миялы Кызылкогинского района откачано 280 м3 воды. Задействовано 5 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 2 спецмашины и 2 мотопомпы местного исполнительного органа», - сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

Ранее начальник департамента предупреждений чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин назвал паводкоопасные регионы страны.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Паводок   #Регионы   #МЧС   #ДЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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