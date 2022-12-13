Два работника охранного предприятия погибли в Кызылординской области

13 Декабря 2022, 15:40

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование началось в Кызылординской области 12 декабря по факту гибели двух работников охранного предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Зарегистрировано уголовное дело по ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, они погибли, задохнувшись от угара.

Фото:t.me/POLICE_of_KZ