Два провизорных стационара закрыли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе из-за сокращения количества больных коронавирусом закрыты два провизорных отделения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, закрыты провизорные отделения в железнодорожной больнице в Актобе и в санатории «Чайка». Всего за неделю в регионе выявлено 429 больных коронавирусной инфекцией, а за прошедшие сутки 78 случаев.

«В инфекционных стационарах находятся 338 взрослых больных. В Актюбинском медцентре лежат 20 беременных с КВИ. 116 детей под наблюдением, 6 из которых в больнице», - отметили в облздраве.

Сегодня Актюбинская область перешла в «зеленую» зону по коронавирусу.