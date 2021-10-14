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    14:10, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Два провизорных стационара закрыли в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе из-за сокращения количества больных коронавирусом закрыты два провизорных отделения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, закрыты провизорные отделения в железнодорожной больнице в Актобе и в санатории «Чайка». Всего за неделю в регионе выявлено 429 больных коронавирусной инфекцией, а за прошедшие сутки 78 случаев.

    «В инфекционных стационарах находятся 338 взрослых больных. В Актюбинском медцентре лежат 20 беременных с КВИ. 116 детей под наблюдением, 6 из которых в больнице», - отметили в облздраве.

    Сегодня Актюбинская область перешла в «зеленую» зону по коронавирусу.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Актюбинская область
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