Два проекта Карагандинской области вошли в сборник лучших идей программы «Рухани жаңғыру»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» при Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан сформировал сборник лучших проектов, направленных на реализацию программы «Рухани жаңғыру» в регионах. В него вошли и два проекта Карагандинской области - «Ұлтқа қызмет» и Qasym kitaphanasy, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках проекта «Ұлтқа қызмет» общественные деятели и известные люди рассуждают о жизненных ценностях, делятся мнениями о роли программы «Рухани жаңғыру». Героями проекта стали депутат Мажилиса Парламента РК Бекболат Тлеухан, академик Торегельды Шарманов, айтыскер, акын Журсын Ерман, академик Дихан Казмабекулы, актёр Тлектес Мейрамов, бизнесмен и меценат Ерлан Ашим и др.

Цель проекта Qasym kitaphanasy - инвентаризация произведений, написанных казахскими авторами для детей и подростков, а также переводы на казахский язык произведений зарубежных писателей. В рамках этого проекта издано уже 13 книг. Планируется ежегодно выпускать 52 книги. Уже изданы такие книги, как: «Менің атым Қожа», «Гауһар тас», «Қар қызы», «Теңіз қорқауы», «Қылау», «Махаббат, қызық мол жылдар», «Қамбар батыр», «Ит жүрегі», «Әке», «Ергежейлер еліне саяхат», «Арпалыс 1, 2, 3», «Ескек жел», «Кішкентай шахзада», «Үш ноян».