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Два пригородных маршрута временно приостановили в столице
18 Января 2020 09:49
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно приостановлено движение двух пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.
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Движение двух пригородных маршрутов №306 и № 326 временно приостановлено.
Ранее сообщалось, что совместными силами акимата г. Нур-Султан и Акмолинской области организованы снегоуборочные работы для восстановления движения общественного транспорта, ранним утром на линию были выпущены 10 пригородных маршрутов.
Сейчас на линии остаются восемь: №№ 300, 301, 303, 304, 305, 312, 320, 322.
Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт, Дороги,
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