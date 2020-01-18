+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -12 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два пригородных маршрута временно приостановили в столице

18 Января 2020 09:49
Поделиться:
Два пригородных маршрута временно приостановили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно приостановлено движение двух пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Новости по теме

Восстановлено движение 10 пригородных маршрутов в Нур-Султане
Сколько автобусов выходит на рейсы в выходные дни в Нур-Султане Очередная партия новых автобусов вышла на улицы Алматы В общественном транспорте Семея будет введен дифференцированный тариф

Движение двух пригородных маршрутов №306 и № 326 временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что совместными силами акимата г. Нур-Султан и Акмолинской области организованы снегоуборочные работы для восстановления движения общественного транспорта, ранним утром на линию были выпущены 10 пригородных маршрутов.

Сейчас на линии остаются восемь: №№ 300, 301, 303, 304, 305, 312, 320, 322.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат, Транспорт, Дороги,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив