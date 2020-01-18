Два пригородных маршрута временно приостановили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Временно приостановлено движение двух пригородных маршрутов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Движение двух пригородных маршрутов №306 и № 326 временно приостановлено.

Ранее сообщалось, что совместными силами акимата г. Нур-Султан и Акмолинской области организованы снегоуборочные работы для восстановления движения общественного транспорта, ранним утром на линию были выпущены 10 пригородных маршрутов.

Сейчас на линии остаются восемь: №№ 300, 301, 303, 304, 305, 312, 320, 322.



