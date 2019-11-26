Два преступника, 49 ружей, сто голов похищенного скота - операция «Кошара» в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Животноводческие фермы, отгонные участки, а также другие сельскохозяйственные образования на отдаленных участках региона проверяют полицейские Жамбылской области в ходе операции «Кошара», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Ранее для выявления нарушений миграционного законодательства РК в ходе операции «Кошара», в которой был задействован личный состав сотрудников управления миграционной службы, при проверке фермы в селе Тегистык Байзакского района обнаружены четыре гражданина Республики Узбекистан, занимавшиеся незаконной трудовой деятельностью. В их отношении составлены административные протоколы по ст. 517 ч. 5 КоАП РК, решается вопрос об их выдворении за пределы страны,

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудниками подразделений полиции проводится третий этап операция «Кошара», всего проверено более 700 скотных хозяйств.

«Для улучшения оперативной обстановки и профилактики кражи скота департаментом полиции Жамбылской области с 1 ноября проводится третий этап операции «Кошара». Обследовано 731 скотное хозяйство в районах области. Выявлено 19 человек без определенного места жительства, проверено около 1 000 владельцев оружия, из них 63 человека привлечено за нарушение правил хранения оружия, изъято 49 огнестрельных охотничьих ружей. Выявлено 39 голов неидентифицированного скота, найдено сто голов похищенного скота. Кроме того, сотрудники полиции задержали двух разыскиваемых уголовных преступников», - сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.

Напомним, что в этом году жамбылские полицейские поставили задачу провести учет имеющихся в регионе животноводческих отгонных участков, кошар, ферм, а также проверить наличие у их владельцев правоустанавливающих документов.

«Мы, единственные в республике, проводили операцию «Кошара», - рассказал тогда в эксклюзивном интервью корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев. Глава жамбылского гарнизона отметил, что на начальной стадии в ходе операции полицейские изымали на этих обнаруженных кошарах в день до десяти единиц незарегистрированного оружия.