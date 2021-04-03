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    03:14, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Два пожара произошло в строительных компаниях Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - За сутки в двух крупных строительных компаниях Акмолинской области произошли пожары, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

    Прошлой ночью акмолинские спасатели ликвидировали пожар в складском помещении одного из ТОО, а утром 2 апреля потушили загоревшуюся крышу столярного цеха.





    «В ночь с 1 на 2 апреля в Кокшетау загорелось помещение ТОО «Регион-Строй». Пожар произошел в подсобном помещении на площади 25 кв.м. В настоящее время причина возгорания устанавливается. Пожарные не дали распространиться огню и успешно ликвидировали пожар. Большую роль сыграло то, что в цехе была установлена пожарная сигнализация», - пояснил заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов.

    К месту пожара были направлены 6 единиц техники и 30 человек. Пожар ликвидирован в 21:02. Жертв и пострадавших нет.





    Второй пожар произошел также в Кокшетау. Загорелась крыша столярного цеха предприятия «Строй-Центр». Площадь пожара составила 25 кв.м.




    «2 апреля в 10:40 на пульт «101» поступило сообщение о том, что в Кокшетау по адресу: улица Валиханова 195 горит столярный цех. К месту вызова были направлены пять единиц техники и 25 человек личного состава ДЧС Акмолинской области. По прибытии к месту пожара было обнаружено горение кровли столярного цеха. Время локализации 11:03. Жертв и пострадавших нет. В данное время проводится разборка конструкции», - отметил начальник управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау Асет Джаксылыков.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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