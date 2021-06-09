Два пожара произошли за полмесяца в одном и том же доме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе зарегистрировали семь пожаров, один человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин сообщил, что 7 июня в райцентре Булаево произошел пожар в частном жилом доме. Огонь повредил стены спальни, мебель и личные вещи. Общая площадь пожара составила 18 квадратных метров. На месте пожара обнаружен труп 49-летнего владельца дома. Предварительная причина пожара – курение.

«По этому адресу пожар уже был зарегистрирован 26 мая. Возгорание произошло в доме с переходом на хозяйственные постройки. Тогда была уничтожена кровля дома, повреждена кровля построек. Причиной пожара было короткое замыкание электропроводки», - рассказал Д.Растихин.

С начала года по области произошло 327 пожаров, в огне погиб 31 человек, травмы различной степени тяжести получили 34 человека. 75% пожаров приходится на жилой сектор.

С наступлением пожароопасного периода по области зарегистрировали более 450 возгораний сухой травы, камыша, 16 лесных пожаров. Спасатели отмечают, что увеличивается число выездов, связанных с возгоранием тополиного пуха.