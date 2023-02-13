Два поврежденных российских корабля находятся в составе МКС

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - О разгерметизации космического грузовика «Прогресс МС-21» стало известно почти в один и тот же момент, когда новый корабль «Прогресс МС-22», запущенный с Байконура 9 февраля, успешно пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса Сергей Крикалев в своем заявлении по поводу нештатной ситуации отметил, что она похожа на ту, которая произошла с пилотируемым кораблем «Союз МС-22» в декабре 2022 года. На обоих кораблях, которые сейчас находятся в составе МКС, идентичные повреждения: утечка теплоносителя в системе терморегулирования. «Главное сейчас убедиться, что причина не распространяется на подобные конструкции на будущих пусках, пока ситуация с «Прогрессом МС-21» не привела к изменению программы полета», - сказал С. Крикалев.

Дело в том, что 20 февраля 2023 года с Байконура будет запущен беспилотный космический корабль «Союз МС-23», который специально отправят для возвращения на Землю экипажа МКС-68 в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио.

Специалисты выясняют причины повреждения внешнего контура космического грузовика «Прогресс МС-21, о причинах же разгерметизации пилотируемого корабля «Союз МС-22» комиссия сообщала, что это был микрометеорит.

По сообщению космонавта Дмитрия Петелина в социальных сетях, обстановка на борту МКС спокойная, российский экипаж работает в штатном режиме.

Фото: Роскосмос.