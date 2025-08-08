РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:46, 08 Август 2025 | GMT +5

    Два популярных автобусных маршрута изменили движение в Астане

    Ввнесены изменения в схемы движения двух автобусных маршрутов столицы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».

    автобус
    Фото: акимат Астаны

    Временно изменены схемы движения маршрутов № 44, 61.

    маршрут
    Фото: CTS
    маршрут
    Фото: CTS

    Кроме того, в CTS поделились хорошей новостью для пассажиров села Кабанбай батыр.

    С 9 августа движение пригородного маршрута № 308 продлевается. Теперь в селе Кабанбай батыр автобусы будут проезжать по ул. Сарыадыр с заездом на ул. Бейбитшилик.

    Отследить движение автобусов можно в приложении Avtobys.

    Ранее сообщалось о том, что в Астане упростили получение льготной и школьной транспортной карты.

    Также  мы писали о том, кто имеет право на бесплатный проезд в автобусах Астаны, Алматы и Шымкента.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана Ремонт дорог
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
