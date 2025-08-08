11:46, 08 Август 2025 | GMT +5
Два популярных автобусных маршрута изменили движение в Астане
Ввнесены изменения в схемы движения двух автобусных маршрутов столицы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТОО «City Transportation Systems».
Временно изменены схемы движения маршрутов № 44, 61.
Кроме того, в CTS поделились хорошей новостью для пассажиров села Кабанбай батыр.
С 9 августа движение пригородного маршрута № 308 продлевается. Теперь в селе Кабанбай батыр автобусы будут проезжать по ул. Сарыадыр с заездом на ул. Бейбитшилик.
Отследить движение автобусов можно в приложении Avtobys.
Ранее сообщалось о том, что в Астане упростили получение льготной и школьной транспортной карты.
Также мы писали о том, кто имеет право на бесплатный проезд в автобусах Астаны, Алматы и Шымкента.