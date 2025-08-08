Два популярных автобусных маршрута изменили движение в Астане

Временно изменены схемы движения маршрутов № 44, 61.

Фото: CTS

Фото: CTS

Кроме того, в CTS поделились хорошей новостью для пассажиров села Кабанбай батыр.

С 9 августа движение пригородного маршрута № 308 продлевается. Теперь в селе Кабанбай батыр автобусы будут проезжать по ул. Сарыадыр с заездом на ул. Бейбитшилик.

Отследить движение автобусов можно в приложении Avtobys.

Ранее сообщалось о том, что в Астане упростили получение льготной и школьной транспортной карты.

Также мы писали о том, кто имеет право на бесплатный проезд в автобусах Астаны, Алматы и Шымкента.