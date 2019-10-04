Два полковника полиции подозреваются в растрате в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полковники полиции А. Е. Садуов и С. К. Жумалина подозреваются в присвоении или растрате вверенного имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, управлением собственной безопасности департамента полиции Акмолинской области совместно с межведомственной следственно-оперативной группой ДКНБ за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного имущества) в отношении полковников полиции А. Е. Садуова и С. К. Жумалиной возбуждено досудебное производство.

«Установлено, что правонарушения совершались подозреваемыми на протяжении года. Полковник полиции Садуов А.Е. уволен из органов внутренних дел. В настоящее время ведется следствие», - добавили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.