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Два полковника полиции подозреваются в растрате в Акмолинской области

4 Октября 2019 08:25
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Два полковника полиции подозреваются в растрате в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полковники полиции А. Е. Садуов и С. К. Жумалина подозреваются в присвоении или растрате вверенного имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

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Как рассказали в ведомстве, управлением собственной безопасности департамента полиции Акмолинской области совместно с межведомственной следственно-оперативной группой ДКНБ за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного имущества) в отношении полковников полиции А. Е. Садуова и С. К. Жумалиной возбуждено досудебное производство.

«Установлено, что правонарушения совершались подозреваемыми на протяжении года. Полковник полиции Садуов А.Е. уволен из органов внутренних дел. В настоящее время ведется следствие», - добавили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Силовые структуры,
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Автор:

Оксана Матасова

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