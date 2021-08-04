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Два поезда столкнулись в Чехии: десятки раненых, есть погибшие
4 Августа 2021 14:53
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ПРАГА. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских поезда столкнулись у населенного пункта Милавце под Домажлицами на западе Чехии. Сообщается о десятках пострадавших, полиция подтвердила, что два человека погибли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.
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По сообщению чешского телевидения, столкнулись «Западный экспресс», курсирующий между Прагой и Мюнхеном, и еще один пассажирский поезд. Столкновение произошло вскоре после 8 утра по местному времени.
Агентство ЧТК сообщает о по меньшей мере семи пострадавших в критическом состоянии и еще 31 пострадавшем с менее тяжелыми травмами.
По данным телеканала CT24zive, больница в Домажлицах отменила все плановые операции, чтобы освободить места для пострадавших в железнодорожной аварии.
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