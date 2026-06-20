Два поезда столкнулись к северу от Лондона: один погибший, десятки раненых

В пятницу к северу от Лондона произошло столкновение двух пассажирских поездов. В результате аварии погиб машинист одного из составов, десятки человек получили травмы различной степени тяжести, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

По данным полиции, оба поезда следовали в направлении лондонского вокзала Сент-Панкрас. Столкновение произошло около 17:15 в районе города Бедфорд. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, включая санитарную авиацию и специализированные подразделения скорой помощи.

В полиции сообщили, что в результате аварии один человек погиб, еще несколько десятков получили ранения. По информации медиков, 11 пострадавших находятся в критическом состоянии, 22 человека получили тяжелые травмы, еще 56 отделались легкими повреждениями.

Генеральный секретарь Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и автомобильного транспорта Эдди Демпси подтвердил, что погибшим оказался машинист поезда.

Один из пассажиров, Питер Напп, рассказал, что столкновение произошло внезапно. По его словам, удар был настолько сильным, что его отбросило на сиденье впереди. После этого в вагоне появился дым.

— Люди плакали и кричали. Многие были напуганы и растеряны. Когда я поднялся, увидел пострадавших, некоторые не могли говорить, у нескольких были сломаны ноги, — рассказал он.

Пассажир добавил, что смог покинуть вагон через узкий проем между дверями.

Железнодорожная компания East Midlands Railway сообщила, что в аварии участвовали поезд, отправившийся в 16:40 из Корби в Лондон, и состав, следовавший из Ноттингема в Сент-Панкрас. Все рейсы компании от и до Сент-Панкраса в пятницу отменены; расписание на субботу уточняется.