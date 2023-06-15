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    18:50, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    Два подростка утонули в реке Урал в Атырау

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    Фото: ДЧС Атырауской области
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в пригородном поселке Геолог в реке Урал утонули два подростка. Они купались в необорудованном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области проводят поиски двух утонувших в Урале подростков. Сообщение о произошедшей трагедии поступило накануне поздно вечером. Спасатели незамедлительно добрались до места вызова. Подростки 2007 и 2008 годов рождения утонули во время купания в необорудованном месте. Поиски начались сразу же и продолжались весь день. В них участвовали не только спасатели, но и родственники детей», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

    Ранее сообщалось, что за неделю в Атырауской области утонули четыре человека.



    Теги:
    Регионы Казахстана Атырауская область Происшествия Атырау Происшествия, ЧС
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