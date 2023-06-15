Два подростка утонули в реке Урал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в пригородном поселке Геолог в реке Урал утонули два подростка. Они купались в необорудованном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области проводят поиски двух утонувших в Урале подростков. Сообщение о произошедшей трагедии поступило накануне поздно вечером. Спасатели незамедлительно добрались до места вызова. Подростки 2007 и 2008 годов рождения утонули во время купания в необорудованном месте. Поиски начались сразу же и продолжались весь день. В них участвовали не только спасатели, но и родственники детей», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

Ранее сообщалось, что за неделю в Атырауской области утонули четыре человека.