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    11:04, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Два подростка совершили суицид в Атырауской области

    В Атырауской области распространилась информация о самоубийстве двух несовершеннолетних подростков. Ее подтвердили в пресс-службе областного департамента полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    полиция
    Фото: Рolisia.kz

    По данным полиции, один из подростков, совершивших самоубийство — 2009 года рождения, второй — 2010 года рождения.

    — Зарегистрировано уголовное дело по факту самоубийства двух подростков. Сейчас проводятся комплексные следственные мероприятия. Свидетелей допросили, было проведено всестороннее исследование среды коммуникации несовершеннолетних. Будет продолжена работа по выяснению всех обстоятельств трагедии. В интересах следствия иная информация не подлежит разглашению, — сообщили в пресс-службе департамента.

    По данным некоторых телеграм-каналов, один из самоубийц — мальчик, а другой — девочка. Однако в пресс-службе департамента полиции не уточнили, в какой день, в какой местности произошла трагедия.

    Теги:
    Атырауская область Закон и право Регионы Казахстана Дети Регионы Суицид Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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