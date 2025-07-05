Два подростка совершили суицид в Атырауской области

По данным полиции, один из подростков, совершивших самоубийство — 2009 года рождения, второй — 2010 года рождения.

— Зарегистрировано уголовное дело по факту самоубийства двух подростков. Сейчас проводятся комплексные следственные мероприятия. Свидетелей допросили, было проведено всестороннее исследование среды коммуникации несовершеннолетних. Будет продолжена работа по выяснению всех обстоятельств трагедии. В интересах следствия иная информация не подлежит разглашению, — сообщили в пресс-службе департамента.

По данным некоторых телеграм-каналов, один из самоубийц — мальчик, а другой — девочка. Однако в пресс-службе департамента полиции не уточнили, в какой день, в какой местности произошла трагедия.