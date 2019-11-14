+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 5 °С
USD 389.34 EUR 428.78
RUB 6.05 CNY 55.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Два подростка сбежали из санатория и потерялись в Алматинской области

14 Ноября 2019 21:00
Поделиться:
Два подростка сбежали из санатория и потерялись в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Двое подростков, 2009-2010 года рождения, пропали 13 ноября. Заявление об их исчезновении поступила в полицию Талдыкоргана от жителя Каратальского района, являющимся родителем одного из мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Таразе найден пропавший 10-летний мальчик
Пропавшего 1,5 года назад мужчину нашли погибшим в СКО 20 дней ведутся поиски пропавшего без вести 55-летнего атбасарца 8-летнего мальчика из специнтерната нашли полицейские Алматы

Как выяснилось, дети находились в одном из городских санаториев и, соскучившись по родным, сбежали из учреждения. Поднятый по тревоге личный состав городской полиции совместно с волонтерами и родственниками подростков организовали их масштабный поиск.

«Ориентировка с фотографиями пропавших мальчиков была распространена в социальных сетях. И сегодня в первой половине дня продавец одного из магазинов позвонив в полицию, сообщил об обнаружении обоих мальчиков», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Доставленные в талдыкорганскую полицию подростки живыми и невредимыми уже переданы своим родителям.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив