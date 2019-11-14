Два подростка сбежали из санатория и потерялись в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Двое подростков, 2009-2010 года рождения, пропали 13 ноября. Заявление об их исчезновении поступила в полицию Талдыкоргана от жителя Каратальского района, являющимся родителем одного из мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как выяснилось, дети находились в одном из городских санаториев и, соскучившись по родным, сбежали из учреждения. Поднятый по тревоге личный состав городской полиции совместно с волонтерами и родственниками подростков организовали их масштабный поиск.
«Ориентировка с фотографиями пропавших мальчиков была распространена в социальных сетях. И сегодня в первой половине дня продавец одного из магазинов позвонив в полицию, сообщил об обнаружении обоих мальчиков», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.
Доставленные в талдыкорганскую полицию подростки живыми и невредимыми уже переданы своим родителям.
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