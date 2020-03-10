Два подростка получили ожоги в собственном доме в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на прошлой неделе произошло восемь пожаров, в которых погибли три человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Николай Белоусов отметил, что в этом году количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось – 88 против 130. В то же время возросло число погибших на 22% - с 9 до 12 человек. Три человека погибли только за минувшую неделю.

Две жертвы огня – в Петропавловске. Еще один - 58-летний мужчина - погиб в селе Смирново Аккайынского района. Он скончался в больнице, не приходя в сознание. Предварительная причина пожара в его жилом доме – короткое замыкание электропроводки.

По той же причине загорелся двухквартирный жилой дом в селе Кайранколь Жамбылского района. Там обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

«До прибытия пожарного подразделения пожар тушили добровольные противопожарные формирования. Эвакуировали двоих детей – 17 и 15 лет - с ожогами конечностей – 8% и 5%, соответственно. Их госпитализировали в центральную районную больницу. Общая площадь пожара составила 72 кв. м. Расстояние от пожарной части до села – 71 км. Подразделение добиралось более часа. Большую помощь оказали добровольцы», - сказал Н. Белоусов.

Пожар уничтожил кровлю и частично повреждены внутренние помещения и имущество. Пожарным удалось предотвратить возгорание второй квартиры.