Два подростка на скутере погибли в ДТП в Павлодарской области

На трассе Павлодар-Аксу скутер столкнулся с Камазом. Скутером управлял девятиклассник, подросток погиб на месте. Второй мальчик скончался в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

ДТП произошло накануне вечером в районе села Карабай. Вызов в скорую поступил 5 июня в 16:54, на место выехали два реанимобиля. Водителю скутера ничем помочь было нельзя, пассажира увезли в городскую больницу.

— Повод к вызову — столкновение скутера с Камазом на трассе Павлодар — Аксу в районе села Карабай. Было задействовано две бригады скорой помощи, доезд составил 9 минут. На месте медики констатировали смерть 15-летнего подростка. Еще одного 15-летнего парня с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу № 1, — сообщили в скорой.

К сожалению, из-за тяжести травм спасти его не удалось.