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    11:42, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Два подростка на скутере погибли в ДТП в Павлодарской области

    ДТП
    Фото из соцсетей

    На трассе Павлодар-Аксу скутер столкнулся с Камазом. Скутером управлял девятиклассник, подросток погиб на месте. Второй мальчик скончался в больнице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП произошло накануне вечером в районе села Карабай. Вызов в скорую поступил 5 июня в 16:54, на место выехали два реанимобиля. Водителю скутера ничем помочь было нельзя, пассажира увезли в городскую больницу.

    — Повод к вызову — столкновение скутера с Камазом на трассе Павлодар — Аксу в районе села Карабай. Было задействовано две бригады скорой помощи, доезд составил 9 минут. На месте медики констатировали смерть 15-летнего подростка. Еще одного 15-летнего парня с тяжелыми травмами доставили в городскую больницу № 1, — сообщили в скорой.

    К сожалению, из-за тяжести травм спасти его не удалось.

    — По факту ДТП на автодороге Павлодар-Аксу, в результате которого погибли несовершеннолетний водитель скутера и его пассажир, возбуждено уголовное дело, — сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    Теги:
    ДТП Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Скорая помощь Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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