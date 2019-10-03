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Два подпольных игровых зала выявили в Жамбылской области

3 Октября 2019 18:09
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Два подпольных игровых зала выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Игровая зависимость довела до преступления двоих жителей Шуского района Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области.

«Шуской межрайонной прокуратурой приняты меры по пресечению незаконной организации игорного бизнеса, в связи установлением фактов совершения тяжких преступлений гражданами, у которых наблюдалась игровая зависимость», - пояснили в пресс-службе надзорного органа.

Так, завскладом в Шуском районе совершил хищение на 8 млн. тенге и осужден за это на 4 года лишения свободы. Как выяснило следствие, он за 5-6 дней проиграл все деньги в букмекерской конторе. Аналогично поступил работник животноводческого крестьянского хозяйства, растративший в букмекерской конторе имущество на 5 млн. тенге.

«Предварительно установив в управлении государственных доходов наличие в Шуском районе лишь одной зарегистрированной букмекерской конторы, прокурор области совместно с уполномоченными органами организовал проведение оперативно-розыскных мероприятий. В результате установлено два факта организации незаконного игорного бизнеса в магазине и гостинице, где конфисковано 15 компьютеров и 13 процессоров. Виновные лица преданы суду по ч.1 ст.307 УК (организация незаконного игорного бизнеса)», - сообщили в ведомстве.

В облпрокуратуре отмечают, что с начала года по Жамбылской области в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано 11 фактов организации незаконного игорного бизнеса. Из них по десяти делам материалы переданы в суд, осуждено двое граждан к различным видам наказаний, уточнили в прокуратуре Жамбылской области.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Суды,
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Автор:

Галина Скрипник

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