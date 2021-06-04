Два подпольных цеха по производству алкоголя ликвидированы в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области в городе Петропавловске ликвидировано два подпольных цеха по изготовлению кустарной алкогольной продукции, в которых производилась расфасовка спиртосодержащей жидкости в пятилитровые пластиковые емкости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

В складских помещениях в антисанитарных условиях с помощью аппарата для разлива и закупорки пробок, с использованием искусственных ароматизаторов, красителей и воды из-под крана, изготавливали и реализовывали спиртосодержащую жидкость под видом водки «Айдабульская» и коньяка «Миндальный».

В результате следственных действий установлен круг лиц, причастных к организации цехов, реализации и поставке суррогата.

При проведении обыска по шести адресам изъято 24 пятилитровых пластиковых емкости, 28 кубовых контейнеров, 76 единиц 200-литровых кег и иные объемы со спиртом.

Всего изъято более 40 тысяч литров спирта на общую сумму свыше 114 млн тенге.

Начато досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства.

«Уважаемые жители Северо-Казахстанской области , будьте внимательны при покупке алкогольной продукции вышеуказанных марок. В случае выявления суррогатной алкогольной продукции незамедлительно сообщайте по телефону доверия ДЭР по Северо-Казахстанской области – 8 (7152) 46-38-87», - добавили в ведомстве.