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    21:43, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Два подпольных цеха по производству алкоголя ликвидированы в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области в городе Петропавловске ликвидировано два подпольных цеха по изготовлению кустарной алкогольной продукции, в которых производилась расфасовка спиртосодержащей жидкости в пятилитровые пластиковые емкости. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    В складских помещениях в антисанитарных условиях с помощью аппарата для разлива и закупорки пробок, с использованием искусственных ароматизаторов, красителей и воды из-под крана, изготавливали и реализовывали спиртосодержащую жидкость под видом водки «Айдабульская» и коньяка «Миндальный».

    В результате следственных действий установлен круг лиц, причастных к организации цехов, реализации и поставке суррогата.

    При проведении обыска по шести адресам изъято 24 пятилитровых пластиковых емкости, 28 кубовых контейнеров, 76 единиц 200-литровых кег и иные объемы со спиртом.

    Всего изъято более 40 тысяч литров спирта на общую сумму свыше 114 млн тенге.

    Начато досудебное расследование по факту незаконного предпринимательства.

    «Уважаемые жители Северо-Казахстанской области , будьте внимательны при покупке алкогольной продукции вышеуказанных марок. В случае выявления суррогатной алкогольной продукции незамедлительно сообщайте по телефону доверия ДЭР по Северо-Казахстанской области – 8 (7152) 46-38-87», - добавили в ведомстве.


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