Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание, обнаружили два пистолета и патроны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

19 января в дежурной части Ескельдинского РОП зарегистрирована информация оперуполномоченного УБН ДП Алматинской области о том, что на территории района в заброшенном здании, напротив центральной районной больницы, в ходе осмотра обнаружено два пистолета Макарова, четыре магазина к данным пистолетам и 28 патронов.

Кроме того, рядом находилось два элемента для крепления на ремень специальных средств.

В результате сверки установлено, что огнестрельное оружие было похищено из здания УП города Талдыкорган во время беспорядков. Изъятые боеприпасы переданы в СУ ДП Алматинской области.