Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание, обнаружили два пистолета и патроны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
19 января в дежурной части Ескельдинского РОП зарегистрирована информация оперуполномоченного УБН ДП Алматинской области о том, что на территории района в заброшенном здании, напротив центральной районной больницы, в ходе осмотра обнаружено два пистолета Макарова, четыре магазина к данным пистолетам и 28 патронов.
Кроме того, рядом находилось два элемента для крепления на ремень специальных средств.
В результате сверки установлено, что огнестрельное оружие было похищено из здания УП города Талдыкорган во время беспорядков. Изъятые боеприпасы переданы в СУ ДП Алматинской области.
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