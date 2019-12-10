Два пистолета изъяли в ходе драки у жителя Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 2 пистолета изъяли вчера ночью у 28-летнего жителя Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«Ночью возле дома по улице Маресьева произошла драка. На месте происшествия нарядом патрульной полиции задержан 28-летний актюбинец. При досмотре в кармане куртки задержанного был обнаружен пистолет «Оса» с 8 патронами, а также предмет, похожий на пневматический пистолет, с 8 патронами. На место была вызвана следственно-оперативная группа», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Начато досудебное расследование по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов» УК РК. Назначена экспертиза.