16:20
7 Июля 2022 16:00
Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде Пекина
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде китайской столицы. Об этом говорится в опубликованном заявлении Северо-Китайского регионального управления гражданской авиации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Вертолет модификации Bell 505 потерпел крушение во время перелета в пригороде Пекина. Находившиеся на борту два пилота погибли.
Летательный аппарат получил серьезные повреждения. При падении вертолета на земле никто не пострадал.
Специально созданной группой устанавливается причина крушения вертолета.
Фото: thenortheastaffairs.com
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