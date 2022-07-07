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Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде Пекина
7 Июля 2022 16:00

Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде Пекина

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Два пилота погибли при крушении вертолета в пригороде китайской столицы. Об этом говорится в опубликованном заявлении Северо-Китайского регионального управления гражданской авиации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вертолет модификации Bell 505 потерпел крушение во время перелета в пригороде Пекина. Находившиеся на борту два пилота погибли.

Летательный аппарат получил серьезные повреждения. При падении вертолета на земле никто не пострадал.

Специально созданной группой устанавливается причина крушения вертолета.


Фото: thenortheastaffairs.com
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Автор:
Корреспондент
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