Два пешехода попали под колеса автобуса в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Два пешехода попали под колеса автобуса в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В вечернее время на пересечении улиц Пушкина и Букетова произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель маршрутного автобуса совершил наезд на пешеходов.
В результате ДТП пострадали двое пешеходов. Один из них – 18-летний горожанин госпитализирован в областную больницу.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».
В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
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