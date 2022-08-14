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Два павлодарца едва не погибли ночью в Иртыше
14 Августа 2022 17:32

Два павлодарца едва не погибли ночью в Иртыше

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Спасатели в Павлодаре вытащили из реки двух тонувших мужчин, которые решили переплыть Иртыш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.

Двое мужчин едва не погибли в районе центральной набережной. Тонущих горожан заметили прохожие, они вызвали полицейских.

«В 00:50 поступило сообщение от оператора «102» о том, в районе церкви тонут два человека. Спасатели вытащили из воды мужчин 39 и 48 лет, подняли их на борт катера и доставили на спасательную станцию», – рассказали в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Спасателям мужчины пояснили, что хотели переплыть Иртыш.

В ДЧС добавили, что спасенные были трезвые, в медицинской помощи не нуждались.


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