18 Июля 2022 17:26

Два пассажирских автобуса столкнулись в Экибастузе

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе столкнулись два пассажирских автобуса, в которых находились в общей сложности 28 пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Экибастуз в 08:15 на пересечении улиц Жусупа-Бухар жырау произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух маршрутных городских автобусов. В маршрутном автобусе №7 находилось 16 пассажиров, а во втором, в автобусе №33 - 12 пассажиров», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии два пассажира - женщины в возрасте 70 и 50 лет, доставлены с травмами в городскую больницу. Как проинформировали в ведомстве, автобусы водворены на специализированную штрафную стоянку города.

«По данному факту проводится проверка. Назначена экспертиза», - добавили в ДП.