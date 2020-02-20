Два пассажира пострадали в результате столкновения автобусов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два пассажира пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«Сегодня, 20 февраля в 10:18 часов водитель маршрутного автобуса №303, следуя по проспекту Кабанбай батыра в сторону улицы Рыскулова, не учитывая погодные условия, допустил столкновение с маршрутным автобусом №10, стоявшим на остановочной площадке», - сообщили в департаменте полиции столицы.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров. Пострадавшие доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В отношении водителя маршрутного автобуса №303 составлен административный протокол по части второй статьи 610 КРКоАП.

Проводится дознание.