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Два пассажира пострадали в результате столкновения автобусов в Нур-Султане

20 Февраля 2020 18:17
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Два пассажира пострадали в результате столкновения автобусов в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Два пассажира пострадали в результате столкновения двух автобусов в городе Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

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«Сегодня, 20 февраля в 10:18 часов водитель маршрутного автобуса №303, следуя по проспекту Кабанбай батыра в сторону улицы Рыскулова, не учитывая погодные условия, допустил столкновение с маршрутным автобусом №10, стоявшим на остановочной площадке», - сообщили в департаменте полиции столицы.

В результате ДТП телесные повреждения получили двое пассажиров. Пострадавшие доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи отпущены домой.

В отношении водителя маршрутного автобуса №303 составлен административный протокол по части второй статьи 610 КРКоАП.

Проводится дознание.


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Ключевые слова: Нур-Султан, ДТП, Происшествия,
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