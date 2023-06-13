АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два пассажира автобуса пострадали в ДТП Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

ДП города Алматы сообщает, что 13 июня в 12:40 часов водитель автобуса №13, следуя по улице Спасская, в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на забор административного здания. В результате ДТП два пассажира общественного транспорта получили телесные повреждения и для медицинского обследования доставлены в больницу. Факт ДТП принят в производство сотрудниками управления полиции Турксибского района.