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    12:15, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Два пассажира авто погибли в ДТП в Павлодарской области

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    Фото: polisia.kz
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два пассажира погибли в ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    На 10 км автодороги районного значения Галкино - Жанааул Щербактинского района 18-летний водитель автомашины ВАЗ-21703, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир, 2004 гр., от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир, 1987 гр., от полученных травм скончался в больнице. Еще два пассажира с различными травмами доставлены в больницу.

    Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345-1 УК РК. В отношении водителя мера пресечения избирается. Назначены необходимые экспертизы.


    Теги:
    Павлодарская область ДТП МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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