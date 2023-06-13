Два пассажира авто погибли в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два пассажира погибли в ДТП в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На 10 км автодороги районного значения Галкино - Жанааул Щербактинского района 18-летний водитель автомашины ВАЗ-21703, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП пассажир, 2004 гр., от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир, 1987 гр., от полученных травм скончался в больнице. Еще два пассажира с различными травмами доставлены в больницу.

Начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345-1 УК РК. В отношении водителя мера пресечения избирается. Назначены необходимые экспертизы.