17 Июля 2022 11:49

Два пациента сбежали из костанайской психбольницы

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области полицейские разыскивали двух пациентов диспансера психического здоровья, которые ранее сбежали из учреждения. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информация о том, что из Костанайского областного цен тра психического здоровья самовольно ушли два пациента, поступила в дежурную часть накануне утром.

«По данному факту были ориентированы все наряды полиции. В результате поисковых мероприятий пациенты обнаружены в поселке Джамбул Костанайской района - сегодня в 09:00. Все это время они находились на берегу реки», - сообщили в полиции.

Как подчеркнули в ведомстве, информация, которая распространялась ранее жителями области в мессенджерах о том, что сбежавшие якобы совершили тяжкое преступление - не достоверная.