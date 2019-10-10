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Два пьяных пешехода угодили под колеса авто в Петропавловске

10 Октября 2019 21:14
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Два пьяных пешехода угодили под колеса авто в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске участниками дорожно-транспортных происшествий в один день стали 2 нетрезвых пешехода, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, оба остались живы, с травмами попали на больничные койки.

56-летняя жительница города попала под колеса автомашины, когда решила перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП получила телесные повреждения. В отношении нее составлен административный протокол. Женщине грозит штраф в размере свыше 25 тыс. тенге.

«В этот же день, почти в то же время, водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на 51-летнего жителя Кызылжарского района. Мужчина переходил улицу Н. Назарбаева в неустановленном месте. В результате пешеход с травмами госпитализирован в больницу. Установлено, что он тоже находился в нетрезвом виде», - рассказали в пресс-службе.

И.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш говорит, что дисциплина пешеходов на дорогах оставляет желать лучшего. С начала года почти 6 тыс. человек привлекли к ответственности за переход дороги в неустановленном месте.

«Нужно помнить о солидарной ответственности всех участников дорожного движения. ПДД предусмотрены обязанности пешеходов. Даже на пешеходных переходах можно переходить проезжую часть, лишь убедившись в безопасности», - отметил Г. Тыш.

Всего с начала года совершено 49 наездов на пешеходов, в результате которых 6 человек погибли.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ДТП, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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