Два основных аэропорта Бельгии начнут забастовку – рейсы отменены

В знак несогласия с политикой правительства бельгийские профсоюзы: ABVV-FGTB, ACV-CSC и CGSLB-ACLVB объявили забастовку. Их не устраивает размер пенсий, пособий по безработице и заработной платы.

— В то время, как социальное обеспечение ликвидируется, заработная плата замораживается, а государственные услуги сокращаются, прибыли стремительно растут, а неравенство увеличивается, — говорится в заявлении ABVV-FGTB.

Поэтому на 25 июня запланирована крупная демонстрация в центре европейской столицы. Члены профсоюза должны собраться в 10:00 у Северного железнодорожного вокзала Брюсселя. Оттуда они отправятся в путь по городу и завершат демонстрацию у центрального железнодорожного вокзала Брюсселя. Профсоюзы пригласили представителей гражданского общества присоединиться к их акции.

При этом к протестам намерены присоединиться работники основных аэропортов Бельгии «Южный Шарлеруа» и «Завентем». Все рейсы на 25 июня отменены. Пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на то, что их авиакомпании свяжутся с ними напрямую и предоставят дополнительную информацию об возможности поменять дату путешествия либо получить деньги.

По данным транспортного оператора STIB/MIVB, ожидается серьезное нарушение работы общественного транспорта по всей столице. Хотя конкретные детали пока не раскрываются, STIB предупреждает, что это существенно повлияет на работу метро, трамваев и автобусов в его сети.

В связи с экономическим кризисом крупные забастовки стали частным явлением в Бельгии. О крупном протесте трудящихся в январе этого года, читайте здесь.