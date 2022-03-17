Два НПЗ искусственно повышали цены на газ - Серик Жумангарин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах демонополизации ключевых товарных рынков на площадке Мажилиса Парламента РК в ходе круглого стола рассказал Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин. По его словам, на Павлодарском химическом заводе, Атырауском нефтехимическом заводе парки хранения газа отданы в частные руки, были созданы частные монополии, а цена газа искусственно повышалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рынок нефти и нефтепродуктов. Основу рынков составляют вертикально-интегрированные компании, работающие по принципу «от скважины до бензоколонки». Группы компаний CNPC и «КазМунайГаз», осуществляя 80% добычи нефти, обеспечивают ее переработку на своих НПЗ и через давальцев (Petrosun, КМГ, Petroleum Operating) реализуют ГСМ аффилированным и крупным компаниям – это Sinooil, Petro Retail, Автогаз Трэйд (GazEnergy). Ценообразование носит нерыночный характер. Действует негласное регулирование цен на нефть – обратное от предполагаемой цены нефтепродуктов на рынке», - сказал глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

Серик Жамангарин отметил, что основная доля переработки приходится на CNPC и «КазМунайГаз», что ограничивает возможность развития конкуренции на оптовом розничном рынке нефтепродуктов.

«Кроме того, сформировалась порочная практика - разрываются технологические циклы переработки нефти и нефтепродуктов. На Павлодарском химическом заводе, Атырауском нефтехимическом заводе парки хранения газа отданы в частные руки, были созданы частные монополии, а цена газа искусственно повышается. В настоящее время соответствующие расследования в отношении этих заводов проведены. Допустим, Атырауский парк хранения оштрафован на 1 млрд 300 тысяч тенге, сейчас ведется работа по Павлодару. Но основная задача - вернуть их обратно заводам, чтобы не было излишнего звена», - пояснил спикер.

На оптовом рынке основные поставщики нефти - «Петросан», «Петролиум оперейтинг» и «КазМунайГаз».

«Как я уже говорил, 80 %. Из 11 млн тонн нефтепродуктов 2/3 реализуются напрямую розничным сетям, одна треть реализуется через оптовых поставщиков, не имеющих какой-либо инфраструктуры. По данным Казахстанской топливной ассоциации, независимые сети АЗС добирают у посредников недостающие объемы нефтепродуктов: «Гелиос» - 65%, «Газпром Нефть-Казахстан» - 80%, мелкие сети – до 90%. В таких условиях маржинальность крупных поставщиков нефти достигает 30%, а аффилированных посредников - 10-15%», - добавил С. Жумангарин.