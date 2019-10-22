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Два ножевых ранения нанесли 72-летней акмолинке, не пожелавшей отдавать деньги

22 Октября 2019 00:23
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Два ножевых ранения нанесли 72-летней акмолинке, не пожелавшей отдавать деньги

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Судимый житель Аккольского района Акмолинской области подозревается в совершении разбойного нападения на 72-летнюю акмолинку, которой он нанес 2 ножевых ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений криминальной полиции установлен и задержан ранее судимый 37-летний житель села Мало-Александровки Аккольского района, который подозревается в совершении разбойного нападения. В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

«Заявление о преступлении поступило в дежурную часть Аккольского районного отдела полиции 20 октября 2019 года от дочери пострадавшей. Полицейские установили, что неизвестный, повредив окна веранды, проник в дом пожилой женщины и кухонным ножом нанес ей 2 непроникающих ножевых ранения в области правого предплечья и живота, требуя деньги. Не получив желаемого, злоумышленник скрылся», - рассказали в ведомстве.

Для установления личности подозреваемого и возможных свидетелей преступления был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции. При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой были изъяты отпечатки пальцев злоумышленника. Подозреваемый находится в ИВС.

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Ключевые слова: Акмолинская область, Борьба с преступностью, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Оксана Матасова

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