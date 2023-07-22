Два новых зала Нацмузея привели к рекорду: 310 тысяч посетителей с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 310 тысяч человек посетили Национальный музей РК с начала этого года. Для сравнения - в 2022-ом музей посетили 330 тысяч гостей. Об этом в прямом эфире в соцсетях Минкультуры и спорта рассказал и.о.директора Нацмузея Айбек Сыдыков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Причину динамики увеличения посетителей он связывает с открытием двух новых залов в апреле этого года. Это Зал Палеонтологии и Центр ремесленников, представляющие интерес для гостей всех возрастов. В Зале Палеонтологии представлены скелеты и останки тираннозавра, лошади гиппариона, большого рогатого оленя, гигантского носорога индрикотерии, мамонта и других животных до н.э. В Центре ремесленников представлены различные сувениры и лучшие произведения декоративно-прикладного искусства мастеров нашей страны.

С начала года в Национальном музее прошли 22 крупные выставки. Из них 4 - проекты международного уровня. Также в рамках международной акции «Ночь музеев» Национальный музей за одну ночь посетили более 47 тысяч человек и опять же установили рекорд.

За первое полугодие музейный фонд пополнился более чем 4 тысячами экспонатов.

«С 2014 года в истории Национального музея зафиксировано два крупных показателя по посещаемости. В 2017 году в рамках Международной выставки ЭКСПО Национальный музей посетили 280 тыс. человек, в прошлом году этот показатель достиг 330 тыс. человек. В этом году только за первые шесть месяцев зарегистрированы 310 тысяч посетителей. Это говорит об увеличении интереса к тысячелетнему культурному наследию и истории нашего народа», - отметил и. о. директора Национального музея РК Айбек Сыдыков.