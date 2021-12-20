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Два новых водохранилища построят в Западно-Казахстанской области

20 Декабря 2021 16:26
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Два новых водохранилища построят в Западно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о строительстве новых водохранилищ в ЗКО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По вопросу водохранилищ в Западно-Казахстанской области предусмотрено строительство двух и модернизация одного водохранилища. Так, для снижения расходов республиканского бюджета на услуги по подаче волжской воды из Российской Федерации до 30 % и обеспечения водой более 12 тыс. жителей на реке Караозен выше села Жалпактал Казталовского района подготовлено технико-экономическое обоснование проекта по строительству водохранилища объемом 28 млн. м3, получено положительное заключение государственной экспертизы, и его реализация планируется на 2022-2024 годы», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Также, по его словам, в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование на строительство водохранилища в районе села Сексенбай Казталовского района, проектная емкость которого составляет 10-12 млн м3.

Кроме того, подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию Кировского водохранилища, стоимость которой составляет 2,6 млрд. тенге, реализация проекта планируется на 2022-2024 годы.

«Вместе с тем, в целях снижения потребления воды из реки Урал предусматриваются механизмы реконструкции оросительных систем, вторичного водопользования, применения в земледелии методов капельного, дождевального орошения и др. В целом, предложения, поднятые в депутатском запросе, находятся на постоянном контроле Правительства и соответствующая работа по указанным вопросам будет продолжена», - заключил заместитель Премьер-министра РК.



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#Правительство РК   #Мажилис   #Вода  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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