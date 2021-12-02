Два новых участковых пункта полиции открыты в сельских округах Аккайынского района СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новые участковые пункты полиции открыты сразу в двух сельских округах Аккайынского района Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Шагалалы, Степное, Южное – в состав Шагалалинского сельского округа входят три села, в которых проживают 1 323 сельчанина. Обслуживает территорию опытный участковый инспектор полиции Ерлан Абилов. Для оптимизации условий работы в центральном селе округа открыт обновленный участковый пункт полиции. Аким Аккайынского района Рустем Елубаев, начальник районного отдела полиции Руслан Сапаров, общественность ознакомились с помещением «опорного» пункта, отметив, что все условия созданы. Удобное помещение с отдельном входом расположено на первом этаже двухэтажного здания фельдшерско-акушерского пункта. На втором этаже – жилые комнаты, одна из которых также выделена для проживания участкового инспектора полиции.

В этот же день новое помещение УПП было введено в эксплуатацию и в селе Трудовом Григорьевского сельского округа района. В помещении УПП также предусмотрен отдельный вход и также выделена комната для проживания участкового инспектора. В составе округа, кроме Трудового, еще три села: Коктерек, Кенжегалы, Григорьевка. Их обслуживает участковый инспектор полиции Шынтас Амантаев. Особенность в том, что в пяти километрах от села Трудового находится райцентр Смирново. С условиями для местного участкового также ознакомились аким района, начальник районной полиции, прокурор и председатель суда. Было отмечено, что участковым инспекторам необходимо продолжать добросовестно нести службу, охраняя правопорядок и оказывая всемерную помощь населению.

В целом, по всей Северо-Казахстанской области несут службу 289 участковых инспекторов и 69 помощников участковых. Их служба включает в себя десятки приоритетных направлений: поддержание правопорядка, надзор за подучетными лицами, профилактика семейно-бытовых правонарушений, а также множество других функций. Максимально удобные условия для качественной работы участковых создаются поэтапно: к примеру, в июне в селе Новомихайловка Мамлютского района был открыт современный участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем для участкового инспектора. В самое ближайшее время открытие аналогичного пункта с жильем со всеми удобствами планируется в одном из самых отдаленных районов области.