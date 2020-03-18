Два новых случая коронавируса в Алматы: о состоянии заразившихся рассказали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения рассказали о заболевших коронавирусом пациентах по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще два новых случая заражения коронавирусной инфекции по городу Алматы. Первый случай – девушка-студентка, 1998 года рождения, прилетела к нам рейсом Стамбул - Алматы 15 марта текущего года. Вторая инфицированная – женщина, 1974 года рождения, прилетела из Москвы в Алматы 10 марта. Они находятся на карантине в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное», - сказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

Сегодня утром Минздрав сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.

Всего на данный час зарегистрировано по Алматы 17 человек, в Нур-Султане – 18. Всего в Казахстане заболели коронавирусом 35 человек.