-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:40
-
-
вчера 21:29
Два новых случая коронавируса в Алматы: о состоянии заразившихся рассказали в Минздраве
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения рассказали о заболевших коронавирусом пациентах по городу Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще два новых случая заражения коронавирусной инфекции по городу Алматы. Первый случай – девушка-студентка, 1998 года рождения, прилетела к нам рейсом Стамбул - Алматы 15 марта текущего года. Вторая инфицированная – женщина, 1974 года рождения, прилетела из Москвы в Алматы 10 марта. Они находятся на карантине в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное», - сказал официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.
Сегодня утром Минздрав сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Алматы.
Всего на данный час зарегистрировано по Алматы 17 человек, в Нур-Султане – 18. Всего в Казахстане заболели коронавирусом 35 человек.
- Пассажиров и водителей будут проверять тепловизорами на блокпостах в Алматы
- Генпрокуратура РК: от штрафа до лишения свободы грозит за нарушение карантина и заражение людей
- В детсадах ВКО два раза в день проводится дезинфекция
- Почти 800 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, доставили полицейские в медучреждения Алматы
- В Алматы выделят 47 млрд. тенге для субсидирования автобусных перевозок
- Минздрав Монголии подтвердил пятый случай заражения коронавирусом в стране
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана