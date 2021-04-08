Два новых сервисных акимата открыли в Актюбинской области

КАРГАЛИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - 7 апреля текущего года в Актюбинской области состоялось открытие сразу двух сервисных акиматов в Желтауском и Алимбетовском сельских округах Каргалинского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instаgram департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области.

В мероприятии приняли участие глава региона Ондасын Уразалин, руководитель областной Антикоррупционной службы Бауыржан Балгабеков, его первый заместитель Галымбек Досанов, общественные активисты проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» и руководители местных исполнительных органов.

Оба сервисных акимата созданы в рамках концепции «слышащего государства» Президента РК и соответствуют требованиям по обеспечению открытости государственных органов, созданию комфортных условий для населения при получении государственных услуг. В сервисных акиматах консолидированы востребованные службы местных исполнительных органов, а также пункты «Казпочты» и участкового инспектора.

Для удобства граждан имеются информационные стенды, игровая площадка для детей, функционирует уголок самообслуживания - «connection point» для самостоятельного бесплатного получения электронных государственных услуг.

К примеру, Желтауский сельский округ находится в 80 километрах от районного центра, и в нем проживают более 4 300 жителей. Основную жизнедеятельность населения формирует сфера сельского хозяйства. В сельском округе функционируют 50 крестьянских хозяйств, 10 товариществ и 55 индивидуальных предпринимателей, специализирующихся именно на сельском хозяйстве. Впредь каждый житель или предприниматель может обратиться в новый сервисный акимат по социальным и земельным вопросам, получать государственные услуги, не выезжая за десятки километров в районный центр.

Как отметил глава областной Антикоррупционной службы Бауыржан Балгабеков, сервисные акиматы, где расположены службы местных исполнительных органов, обеспечат открытость и прозрачность, будут способствовать минимизации коррупционных проявлений и бюрократических процедур, заставляющих граждан бегать «от кабинета в кабинет, от инстанции к инстанции».

Кроме того, члены областной делегации провели прием граждан, а также посетили местные сельские библиотеки, где ознакомились с деятельностью центров «Парасат жолы», созданных по инициативе Антикоррупционной службы для формирования антикоррупционной культуры.





Напомним, 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился с Посланием к народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», где поставил задачу «воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан.