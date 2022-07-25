25 Июля 2022 14:48

Два новых праздника может появиться в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проект документа о внесении изменений в постановление Правительства об утверждении перечня праздничных дат в РК опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Инициатор новых профессиональных праздников – Министерство национальной экономики РК. В частности, предлагается утвердить 9 сентября – Днем предпринимателей Казахстана, а 19 декабря – Днем рекламного специалиста.

«Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий», - говорится в пояснительной записке Миннацэкономики.

Публичные обсуждения документа продлятся до 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Казахстане может появиться День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. Отмечать его предлагается 16 апреля, в день окончания осенне-зимнего отопительного сезона.