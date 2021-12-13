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Два новых модульных поста полиции открыли в Петропавловске

13 Декабря 2021 09:17
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Два новых модульных поста полиции открыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске открыты два новых модульных поста полиции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В рамках реализации принципа «полиция шаговой доступности» в Северо-Казахстанской области продолжается внедрение нового формата работы сотрудников органов внутренних дел. В Петропавловске состоялось открытие двух новых модульных постов – по улице Рыжова в микрорайоне Хромзавод и в микрорайоне «Береке».

Общая площадь помещения более 20 квадратных метров. Модульный пост оснащен персональным компьютером, стационарным телефоном, радиосвязью, видеорегистратором с подключенными к нему уличными и внутренними видеокамерами. Камеры выведены на монитор непосредственно в модуле, а также изображение дублируется в ЦОУ УП города Петропавловска в режиме онлайн.

Аким города Булат Жумабеков отметил, что это будет способствовать укреплению правопорядка. Службу в современных постах сотрудники полиции будут нести в круглосуточном режиме. Места расположения новых модульных постов было определено с учетом мнения жителей этих микрорайонов.

«Современное оборудование и конструкция постов модульного типа позволяет сделать работу сотрудников полиции более открытой и мобильной. Главная задача – обеспечить своевременное реагирование на обращения граждан», – отметил начальник ДП СКО Марат Тулебаев.

Такой формат работы уже показал свою эффективность. Ранее такие полицейские посты были отрыты по улице Ауэзова и Уалиханова, а также в райцентре в Тайыншинском районе. Обращения, которые поступают от граждан дежурным сотрудникам этих модулей, касаются не только вопросов правопорядка. В месяц к ним обращаются около 200 человек. В ближайшее время в областном центре планируется открытие еще двух таких стационарных современных постов.



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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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